اخبار العالم / اخبار العراق

الأعرجي يعزي بضحايا حريق الكوت ويتعهد بمحاسبة المتسببين

0 نشر
0 تبليغ

الأعرجي يعزي بضحايا حريق الكوت ويتعهد بمحاسبة المتسببين

انت الان تتابع خبر الأعرجي يعزي بضحايا حريق الكوت ويتعهد بمحاسبة المتسببين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم الأعرجي في تغريدة، خالص تعازيه إلى ذوي الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والتام.

وأكد الأعرجي أن "الأجهزة المختصة تعمل على كشف ملابسات هذا الحادث الأليم، لمحاسبة من تسبب به"، مضيفًا: "قلوبنا مع واسط وأهلها الطيبين في هذا المصاب المفجع".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا