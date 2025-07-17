انت الان تتابع خبر بارزاني يعزي بضحايا فاجعة الكوت ويعلن: أبوابنا مفتوحة أمام المتضررين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ الحريق المأساوي في مدينة الكوت. نتقدّم بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين".



وأكد رئيس الحكومة على استعداد مؤسسات الإقليم لتقديم المساعدة للمتضررين، مضيفاً: "وكما كان دأبه في مؤازرة المنكوبين، فإن أبواب إقليم كردستان مفتوحة أمام المتضررين، وقد وُضِعت وزارة الصحة وسائر المؤسسات المعنية في حالة تأهّب لتقديم العلاج والمساعدات الضرورية وكل ما يحتاجه المصابون".

