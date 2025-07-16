انت الان تتابع خبر حكومة كردستان تصادق على التفاهم الجديد مع بغداد بشأن رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء في الإقليم مسرور بارزاني ترأس اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني".وأضافت "وفي مستهل الاجتماع، أدان مجلس الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرض لها إقليم كردستان، وخاصةً حقول النفط، والتي ألحقت أضراراً مادية جسيمة بعملية إنتاج النفط، وتهدف هذه الهجمات إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية والطاقة".

وتابعت الحكومة أن "المجلس ناقش موضوع الاجتماع، الذي خُصص للوضع المالي لإقليم كردستان، ومسار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب ومستحقات موظفي الإقليم، وعرض رئيس الوزراء ونائبه تفاصيل التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه أمس في بغداد بشأن توفير المستحقات المالية لإقليم كردستان، والتزامات الإقليم".

وبينت الحكومة، "وبعد المناقشات والتبادلات، رحّب مجلس الوزراء بالاتفاق، وقرر تنفيذ بنوده، ومن المقرر أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب ومستحقات إقليم كردستان".

