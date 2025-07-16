انت الان تتابع خبر تحذيرات من أجندات تسعى لإرباك المشهد وتأجيل الانتخابات‎.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتصاعد التحذيرات من وجود اجندات خارجية تسعى لإرباك المشهد وتأجيل الانتخابات في ظل الحديث عن سيناريوهات "مقلقة" قد تواجه العراق خلال الأيام المقبلة تتراوح بين فرض عقوبات وافتعال فوضى أمنية. وقال مراقبون لمراسل السومرية إن أغلب القوى السياسية متمسكة بموعد الانتخابات ولا ترغب بالمجازفة أمام تسارع المتغيرات وهو ما يجعل تأجيلها خيارا ضعيفا رغم كل المخاوف.. تابع التفاصيل في هذا التقرير.