انت الان تتابع خبر السفير التركي: قرار زيادة الاطلاقات المائية باتجاه العراق ضمن مبدأ احترام الاتفاقيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم السفير التركي في بغداد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث جملة من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، والتي من شأنها تطوير العلاقات الإستراتيجية وبضمنها ملف المياه وتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة بين البلدين بهذا الصدد".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد أيضاً، بحث التعاون الأمني المشترك بين البلدين، واستمراره في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود "، فيما أشار الأعرجي الى أن "الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، رحبت بشكل رسمي بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وقرار الحزب القاضي بنزع سلاحه".

وأضاف المكتب، أن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً بالغاً بالملفات المشتركة بين البلدين وتسعى لتمتين العلاقات الثنائية وعلى جميع الصعد".

من جانبه أكد السفير التركي، أن "قرار الحكومة التركية بزيادة إطلاق الدفعات المائية باتجاه العراق يندرج ضمن مبدأ احترام الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية".

