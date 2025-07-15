انت الان تتابع خبر المالكي: الاسرة الصحفية اول الداعمين للعملية السياسية وقدمت الكثير من التضحيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي".

وأكد المالكي "على ضرورة توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والإعلامي في العراق ودعم الأسرة الصحفية وتمكينها من أداء رسالتها المهنية لكونها أول الداعمين للعملية السياسية وقدمت الكثير من التضحيات الجسام أثناء أداء واجبها المهني".

وأشاد المالكي "بدور نقابة الصحفيين العراقيين البارز في إيصال صوت العراق إلى العالم من خلال تبني الخطاب الإعلامي الهادف خاصة وانها تتبوأ حاليا رئاسة اتحاد الصحفيين العرب مما أعطى زخما كبيرا لدورها وتأثيرها الفاعل على الصعد الاقليمية والعربية والدولية".

من جهته عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن شكره "للدعم الذي تحظى به الأسرة الصحفية من المالكي وباقي الفعاليات الوطنية في البلاد".

