انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يؤكد لشركة نفط أميركية ضرورة زيادة استثمار الغاز المصاحب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، نائب رئيس شركة HKN إينرجي النفطية الأمريكية السيد ماثيو زايس، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في العراق"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء عبر عن تطلع العراق الى توسعة قدرات قطاع الانتاج النفطي، ضمن رؤية تتبناها الحكومة تعتمد زيادة الانتاج، وكذلك زيادة استثمار الغاز المصاحب، وصولا الى الاستقرار في مجال الطاقة".

ورحب "بعمل الشركات الامريكية في العراق، وخاصة في قطاع النفط الذي يتطلب مستويات متقدمة من التكنولوجيا والتطوير، الى جانب سعي الحكومة لاستئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي".

من جانبه اكد زايس "على رغبة شركته بتوسعة الاستثمار في القطاع النفطي العراقي"، مبيناً ان "أعمال الشركة في العراق تتضمن توظيف 80% من العاملين في مشاريعها، من الفنيين والعمالة الوطنية العراقية، فضلاً عن التعاقدات الثانوية مع شركات محلية عراقية".

وكانت شركة HKN قد وقعت اليوم مع وزارة النفط اتفاقية مبادئ لاستثمار حقول النفط في حمرين، من أجل التوصل الى صيغ تطويرية واعدة لاستثمارها بالشكل الأمثل.

