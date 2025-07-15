انت الان تتابع خبر السفارة الأمريكية تدين استهداف حقول كردستان وتطالب بغداد بالتحقيق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "تدين الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك هجمات 14 و 15 تموز/يوليو على البُنى التحتية الحيوية في حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين في إقليم كردستان العراق".



وأضافت السفارة، "يجب على الحكومة العراقية أن تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات على مواقع داخل أراضيها، بما في ذلك المواقع التي استثمرت فيها شركات عراقية ودولية لدعم مستقبل العراق".

واعتبرت السفارة، "هذه الهجمات غير مقبولة حيث أنها تُقوّض سيادة العراق وتُضرّ بجهوده في جذب الاستثمارات الأجنبية"، مطالبة الحكومة العراقية بـ"التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة من يقف خلفها".

