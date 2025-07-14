انت الان تتابع خبر إجراءات العراق بعد الخرق الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني، خلال لقاء متلفز تابعته الخليج 365، إن "العدوان الإسرائيلي على إيران مثّل حدثاً خطيراً يهدد بانزلاق العراق إلى صراع لا علاقة له به، وهو ما يتعارض مع الدستور العراقي وثوابت السياسة الوطنية".

وأضاف: "اتخذنا خطوات دبلوماسية فورية تمثلت بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، وإجراء اتصالات لدعم هذا الموقف"، مبيناً أن "ما حصل لا يمكن تبريره على أنه حرب وقائية، بل هو اعتداء واضح على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".

وأوضح السوداني أن "الأولوية كانت الحفاظ على الأمن الداخلي والموقف السياسي الموحد"، مشيراً إلى أن "الحكومة نجحت في بلورة موقف وطني جامع يرفض العدوان وانتهاك السيادة، ويعزز موقف الدولة في حماية مصالح العراق والعراقيين، ويمنع انزلاق البلاد إلى أي حرب إقليمية".

