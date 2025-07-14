انت الان تتابع خبر نائب: خلافات بين رئاسة البرلمان أدت لرفع جلسة اليوم رغم وجود النصاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشبلي لـ الخليج 365، إن "الخلافات الشخصية والتقاطعات السياسية بين هيئة رئاسة البرلمان أدت لرفع جلسة اليوم بشكل مفاجئ رغم وجود العدد الكافي من النواب وكذلك جدول أعمال مهم جداً يتضمن قوانين تنتظرها شرائح كثيرة مثل تعديل قانون التربية ومجلس الاتحاد".

وأضاف "نتمنى من هيئة رئاسة مجلس النواب ترك الخلافات والتقاطعات التي تؤثر على المشهد".