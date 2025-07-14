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نائب: خلافات بين رئاسة البرلمان أدت لرفع جلسة اليوم رغم وجود النصاب

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نائب: خلافات بين رئاسة البرلمان أدت لرفع جلسة اليوم رغم وجود النصاب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الشبلي لـ الخليج 365، إن "الخلافات الشخصية والتقاطعات السياسية بين هيئة رئاسة البرلمان أدت لرفع جلسة اليوم بشكل مفاجئ رغم وجود العدد الكافي من النواب وكذلك جدول أعمال مهم جداً يتضمن قوانين تنتظرها شرائح كثيرة مثل تعديل قانون التربية ومجلس الاتحاد".
وأضاف "نتمنى من هيئة رئاسة مجلس النواب ترك الخلافات والتقاطعات التي تؤثر على المشهد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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