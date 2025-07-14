انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة رواتب كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مصدر قضائي تحدث للسومرية نيوز، فانه تم تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، إلى 28 تموز الجاري، بعدما كانت مقررة اليوم.



يأتي هذا التأجيل في سياق الترقب المستمر لحل ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو الملف الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

