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محكمة التمييز تصادق على استقدام محلل سياسي بتهمة النصب

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محكمة التمييز تصادق على استقدام محلل سياسي بتهمة النصب

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وثيقة صادرة عن الهيئة الثانية في محكمة جنايات الرصافة واطلعت عليها الخليج 365، أن "قاضي تحقيق الرصافة المختص بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدر في 14 نيسان 2025 باستقدام المتهم نجم عبد الأمير القصاب وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر للطعن به".
وأضافت، "لدى التدقيق والمداولة وُجد أن الطعن التمييزي انصب على قرار القاضي بلائحة وكيل المميز بتاريخ 21 أيار 2025، لذا يكون الطعن التمييزي واقعاً خارج المدة القانونية".
وقررت المحكمة رد التمييز شكلاً استناداً 258/أ.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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