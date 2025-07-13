انت الان تتابع خبر الشيخ همام حمودي للسفير التركي: الخطر الصهيوني يهدد المنطقة بأكملها والعراق لن يقف متفرجًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشيخ حمودي اكد ان معارك نتنياهو لن تنته لانه يرى فيها سبيل إنقاذ لمستقبله السياسي، محذرا من أن الخطر الصهيوني يتربص بكل المنطقة، وعلى تركيا ودول المنطقة لعب دور مؤثر لفرض رؤيتها وإرادتها لمستقبل الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "العراق ومرجعيته مدركين للمخططات الشريرة وحريصين على عدم الوقوف متفرجين وان يكون هناك دورا لحفظ استقرارها".وأشار إلى: " أهمية التعاون بملف المياه لاثرها البالغ على الحياة البشرية والاقتصادية، معربا عن ترحيبه بالشركات التركية في إعادة تأهيل البنى التحتية المائية بالعراق، وباي تفاهمات بشأن ضمان استمراربة تصدير النفط العراقي عبر جيهان، وكذلك بما يخص طريق التنمية"

وقدم الشيخ حمودي التهئنة خلال اللقاء: "الى تركيا على سريان اتفاقية نزع سلاح حزب العمال، واصفا إياها اتفاقية شجاعة سيكون لها أثرا إيجابيات على كل المنطقة".

