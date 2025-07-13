انت الان تتابع خبر بينها الرواتب.. اجتماع حكومي في كردستان لبحث عدة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، عقد اجتماعًا مخصصًا لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بجهود ونتائج المباحثات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الإقليم، بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني".



وأكد الاجتماع "ضرورة تضافر الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة، لا سيّما في ظل وجود إجماع وموقف موحد لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان، باعتبارها حقوقًا قانونية ودستورية للمتقاضين".

وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كردستان تواصل العمل المشترك لإنهاء هذه الأزمة التي، ألقت بظلالها السلبية على معيشة متقاضي الرواتب والمواطنين عمومًا، إذ تُعد هذه القضية من الأولويات القصوى للحكومة، ولذلك فإنها تبذل جهودًا حثيثة ومتواصلة لمعالجتها".