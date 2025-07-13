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البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الغد

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البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الغد

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الجدول الذي نشرته رئاسة البرلمان تضمنت الجلسة:

اولاً : التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.


ثانياً: التصويت على رئيس مجلس الدولة.

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰ . (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (۱۸) مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية (لجنة العلاقات الخارجية(.

خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۱. (لجنة التربية)، (٥) مادة).

سادساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون حماية وتحسين البيئة. (لجنة الصحة والبيئة).

سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) تنفيذ الحجز قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في ۲۸ تموز/ ۱۹۹٤ بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. (لجنة العلاقات الخارجية).

ثامناً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨. (اللجنة القانونية).

تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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