انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تطلق خدمة تأييد استمرارية الخدمة الإلكترونية لموظفيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للمحكمة ورد لـ الخليج 365، تهدف هذه الخدمة إلى تمكين موظفي المحكمة من الحصول على كتب تأييد استمرارية الخدمة إلكترونياً، من خلال نظام تقني مؤمن وسهل الاستخدام، دون الحاجة إلى المراجعة الورقية أو الحضور الشخصي.وقد أتمت الكوادر الفنية في المحكمة، بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العمليات التجريبية الفنية والإدارية للخدمة المذكورة انفاً، كما تم تدريب الموظفين المعنيين على آلية استخدامها بشكل فعّال، لتكون جاهزة للإطلاق الرسمي اعتبارًا من هذا اليوم.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة المحكمة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات ذكية تخدم منتسبيها، انسجامًا مع التوجهات الحكومية نحو التحول الإلكتروني في مؤسسات الدولة.

