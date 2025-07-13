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مصدر حكومي: لا بديل عن تسليم نفط كردستان والإيرادات وتوطين الرواتب

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مصدر حكومي: لا بديل عن تسليم نفط كردستان والإيرادات وتوطين الرواتب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر إنه "لا يوجد أي تعهد أو طلب فرصة، فقد حسم مجلس الوزراء الجدال بعد أن شكل لجنة وزارية ستقدم توصياتها الثلاثاء المقبل".

 

وبين أنه "لا تغير في الموقف الحكومي كونه يستند إلى الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية وكل ما يطرح عدا ذلك فهو من باب التهيؤات".

 

وأضاف المصدر، أنه "لا بديل عن تسليم النفط المنتج في كردستان والإيرادات غير النفطية وتوطين الرواتب ومعالجة تجاوز التمويل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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