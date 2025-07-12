انت الان تتابع خبر السامرائي: رفع الساتر الأمني بداية حقيقية لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، أشرف ميدانياً على انطلاق عملية رفع الساتر الأمني المحيط بمدينة سامراء، وذلك وسط حشد جماهيري كبير من أبناء المدينة، وبحضور عدد من شيوخ ووجهاء سامراء والقيادات المجتمعية".واشار البيان الى ان "هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الأهالي، وبهدف إنهاء المظاهر العسكرية التي أرهقت المدينة طيلة السنوات الماضية، وتمهيد الطريق نحو فتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار وتعزيز الحياة المدنية".

وأكّد السّامرائي، أن "رفع الساتر هو بداية حقيقية لاستعادة الوجه الحضاري لسامراء، وعودة الحياة الطبيعية إلى مفاصلها"، مشدداً على أنّ "أمن المدينة لا يكون بالحواجز، بل بثقة المواطنين وحضور الدولة ومؤسساتها الفاعلة، مقدّماً شكره وتقديره للأجهزة الأمنية كافة، لما أبدته من تعاون كبير وحرص على إنجاح هذه الخطوة".