انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الاثنين المُقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترحات ثلاثة قوانين، بينها التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

كما أنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة 2024".

وأنهى ايضاً تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل".

وقام المجلس بأنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

