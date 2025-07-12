انت الان تتابع خبر البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، انه "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة 2024".وصوت مجلس النواب، اليوم السبت، على قانون المبرمجين العراقيين.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب صوت على قانون المبرمجين العراقيين".

وكان مجلس النواب، قد عقد اليوم السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير بعد انقضاء عطلته التشريعية في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة رقم (١) من الفصـــل التشريعـــي الثاني، السنـة التشريعية الرابعة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".

وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ ١٧٥ نائباً".

