انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على قانون المبرمجين العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب صوت على قانون المبرمجين العراقيين".وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير بعد انقضاء عطلته التشريعية في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة رقم (١) من الفصـــل التشريعـــي الثاني، السنـة التشريعية الرابعة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".

وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ ١٧٥ نائباً".

