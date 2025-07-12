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انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأخير بحضور 175 نائباً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة رقم (١) من الفصـــل التشريعـــي الثاني، السنـة التشريعية الرابعة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".
وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ ١٧٥ نائباً".
أدناه جدول أعمال جلسة اليوم:
وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ ١٧٥ نائباً".
أدناه جدول أعمال جلسة اليوم: