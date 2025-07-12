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البرلمان يعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأخير بحضور 175 نائباً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة رقم (١) من الفصـــل التشريعـــي الثاني، السنـة التشريعية الرابعة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".

وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ ١٧٥ نائباً".

أدناه جدول أعمال جلسة اليوم:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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