انت الان تتابع خبر نيجيرفان بارزاني: إلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني خطوة مهمة نحو السلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تصريحات صحفية تابعتها الخليج 365، انه " نعرب عن امتناننا للرئيس إردوغان على مبادراته ودعمه وجهوده لإنجاح عملية السلام"، مشيرا الى انه "نرحب بخطوة حزب العمال الكردستاني اليوم بنزع سلاحه".



وتابع: "ملتزمون بمواصلة كل الدعم لإنجاح عملية السلام التي تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة حساسة"، مبينا انه "نحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستنقل عملية السلام إلى مرحلة جديدة".

وأضاف: " نحترم دور السيد باكشلي والسيد عبدالله أوجلان وجميع من يعملون من أجل السلام".