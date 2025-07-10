القاضي حسن فؤاد يؤدي اليمين الدستورية عضواً احتياطياً في المحكمة الاتحادية العليا

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للمحكمة الاتحادية ورد لـ الخليج 365، أعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته للسيد القاضي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه القضائية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المحكمة الاتحادية العليا بوصفها صمّام أمان دستوري ودعامة أساسية للعدالة والنظام الديمقراطي.



من جانبه، ثمّن القاضي حسن فؤاد منعم دعم رئيس الجمهورية للسلطة القضائية، مؤكداً التزامه بواجباته القضائية وفق أحكام الدستور والقانون، بما يعزّز استقلال القضاء ويخدم مسيرة العدالة في البلاد.