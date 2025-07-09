اخبار العالم / اخبار العراق

بعد اختتامها.. هذا ما تضمنته زيارة السوداني إلى النجف

0 نشر
0 تبليغ

بعد اختتامها.. هذا ما تضمنته زيارة السوداني إلى النجف

انت الان تتابع خبر بعد اختتامها.. هذا ما تضمنته زيارة السوداني إلى النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اختتم زيارته الى محافظة النجف والتي تضمنت ما يلي:

* تأدية مراسم الزيارة إلى مرقد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).

* لقاء الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة وعدد من المواطنين.

* افتتاح محطة كهرباء العباسية التحويلية بسعة 132\33 KV.

* اطلاق الاعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفى النجف بطاقة كلية 100 الف برميل يوميا.

* اطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجاري الحيدرية بطاقة 30 الف م3\يوم.

* افتتاح المرحلة الثانية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة (100) الف م3 / يوم.

* اطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري حي النداء.

* اطلاق المرحلة الثالثة لمشروع محطة معالجة النجف بطاقة 100 الف م3\يوم.

* زيارة مضيف عشائر بني حسن في منطقة العباسية.

* زيارة مضيف عشائر بني حسن في ناحية الحيدرية.

* زيارة مضيف عشائر آل شبل في ناحية الحيرة".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا