انت الان تتابع خبر بعد اختتامها.. هذا ما تضمنته زيارة السوداني إلى النجف والان مع التفاصيل
* تأدية مراسم الزيارة إلى مرقد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).
* لقاء الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة وعدد من المواطنين.
* افتتاح محطة كهرباء العباسية التحويلية بسعة 132\33 KV.
* اطلاق الاعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفى النجف بطاقة كلية 100 الف برميل يوميا.
* اطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجاري الحيدرية بطاقة 30 الف م3\يوم.
* افتتاح المرحلة الثانية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة (100) الف م3 / يوم.
* اطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري حي النداء.
* اطلاق المرحلة الثالثة لمشروع محطة معالجة النجف بطاقة 100 الف م3\يوم.
* زيارة مضيف عشائر بني حسن في منطقة العباسية.
* زيارة مضيف عشائر بني حسن في ناحية الحيدرية.
* زيارة مضيف عشائر آل شبل في ناحية الحيرة".