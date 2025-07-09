انت الان تتابع خبر بعد اختتامها.. هذا ما تضمنته زيارة السوداني إلى النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اختتم زيارته الى محافظة النجف والتي تضمنت ما يلي:* تأدية مراسم الزيارة إلى مرقد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).

* لقاء الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة وعدد من المواطنين.

* افتتاح محطة كهرباء العباسية التحويلية بسعة 132\33 KV.

* اطلاق الاعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفى النجف بطاقة كلية 100 الف برميل يوميا.

* اطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجاري الحيدرية بطاقة 30 الف م3\يوم.

* افتتاح المرحلة الثانية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة (100) الف م3 / يوم.

* اطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري حي النداء.

* اطلاق المرحلة الثالثة لمشروع محطة معالجة النجف بطاقة 100 الف م3\يوم.

* زيارة مضيف عشائر بني حسن في منطقة العباسية.

* زيارة مضيف عشائر بني حسن في ناحية الحيدرية.

* زيارة مضيف عشائر آل شبل في ناحية الحيرة".