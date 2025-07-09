انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد: ماضون لحصر السلاح بيد الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إن السوداني "أجرى زيارة إلى مضيف أمير عشائر بني حسن في ناحية الحيدرية، الشيخ حسين علي آل محمد الحسناوي، والشيخ النائب عبد الهادي الحسناوي، بمحافظة النجف الأشرف. والتقى بشيوخ ووجهاء الناحية، وعموم المواطنين، حيث اطلع على أحوالهم المعاشية والاجتماعية، وتلقى طلباتهم واحتياجاتهم".وقال السوداني، وفق البيان، "آن الأوان لأن يلمس المواطن من الدولة، بجميع مؤسساتها، تقديم الخدمة وتنفيذ القانون. برنامجنا يتطابق مع المبادئ الأساسية التي أعلنت عنها المرجعية العليا، حين رسمت منهاج عمل لكل المتصدين للمسؤولية".

وأشار إلى أن "الأولوية لدعم الدولة وسيادتها، من خلال احترام القانون، ومكافحة الفساد"، مشدداً على عدم "السماح لأي طرف أو جهة بالمزايدة على ثوابتنا ومبادئنا، وخاصة حين التحدث عن سيادة القانون الذي يحمي الجميع"، مؤكداً أن "الدولة بمؤسساتها الرسمية هي المعنية بقرار السلم أو الحرب أو العلاقات الخارجية".

وأضاف: "حصر السلاح بيد الدولة من اساسيات بناء الدولة، والحكومة ماضية وفق خطة لتحقيق هذا الهدف"، مشيراً إلى أن "العراق وسط منطقة تعج بالعنف وابتدأت بها الحرب، بالعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني ضد الأمة الإسلامية".

واعتبر السوداني، "الاعتداءات المستمرة في غزّة ولبنان واليمن، وآخرها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحتم علينا موقفنا المبدئي الواضح والتصرف بحكمة".

وأتم: "مستمرون بعملية البناء والتنمية والإعمار لبلدنا، بنظرة متساوية بلا تمييز لكل العراقيين، بأطيافهم المتنوعة".

