انت الان تتابع خبر القاضي حسن الخفاجي يؤدي اليمين الدستوري كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته للقاضي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه القضائية، مؤكداً على الدور المحوري للمحكمة الاتحادية وما تمثله من صمام أمان دستوري، ودعامة أساسية للعدالة والنظام الديمقراطي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ورد للسومرية نيوز.



بدوره، ثمّن القاضي حسن فؤاد منعم دعم رئيس الجمهورية للمؤسسة القضائية، مؤكداً التزامه بأداء واجباته القضائية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبما يعزز من استقلال القضاء ويخدم مسيرة العدالة في البلاد.