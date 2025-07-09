انت الان تتابع خبر السوداني يفتتح محطة كهربائية في النجف منجزة من قبل "سيمنز" الألمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لرئاسة الوزراء ورد لـ الخليج 365، ثمن السوداني جهود العاملين في هذا المشروع الحيوي المهم، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الستراتيجية والخدمية، خاصة في مجال تطوير الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، بما يؤمن القدرة على فك الاختناقات".وأكد السوداني على "ضرورة استكمال متطلبات فك الاختناقات في المحافظة، قبل موعد زيارة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)".

وبحسب البيان، تم ربط المحطة بخطين 132 KV ، بمحطة النجف 400 KV وبطول 29.3 كم، سعة كل خط 240 ميكاواط، ودخول خطي (العباسية - الحيدرية 132 KV ) للخدمة، والعمل جارٍ على ربط 4 مغذيات أخرى 33 KV من محطة العباسية لغرض فك الاختناقات، وتجهيز محطات التوزيع في النجف الأشرف.

