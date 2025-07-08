انت الان تتابع خبر حزب العمال "سيسلم" أسلحته في العراق الجمعة المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قناة "إن.تي.في" التركية، إن "مقاتلي حزب العمال الكردستاني سيبدأون تسليم الأسلحة في مجموعات بمدينة السليمانية بشمال العراق يوم الجمعة".

ويأتي ذلك في إطار عملية سلام مع تركيا.

وقرر حزب العمال الكردستاني في أيار حل نفسه تلبية لدعوة أطلقها زعيمها المسجون عبد الله أوجلان في شباط، وذلك بعد صراع استمر مع الدولة التركية لأكثر من أربعة عقود.

