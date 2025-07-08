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حزب العمال "سيسلم" أسلحته في العراق الجمعة المقبل

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حزب العمال "سيسلم" أسلحته في العراق الجمعة المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قناة "إن.تي.في" التركية، إن "مقاتلي حزب العمال الكردستاني سيبدأون تسليم الأسلحة في مجموعات بمدينة السليمانية بشمال العراق يوم الجمعة".
ويأتي ذلك في إطار عملية سلام مع تركيا.
وقرر حزب العمال الكردستاني في أيار حل نفسه تلبية لدعوة أطلقها زعيمها المسجون عبد الله أوجلان في شباط، وذلك بعد صراع استمر مع الدولة التركية لأكثر من أربعة عقود.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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