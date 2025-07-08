انت الان تتابع خبر حراك مكثف لحل أزمة رواتب كردستان: الرئاسات الثلاث تقود مبادرات "الأمل الأخير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لقاء رئاسيواستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرت، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على المستوى الإقليمي، والتحديات التي تواجه المنطقة عموماً، حيث جرى التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة كل أشكال التحديات، ومراعاة مصالح جميع العراقيين.وأفاد بيان رسمي، أنه جرى بحث ملف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والعمل على حلّ الملفات المشتركة وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة، كما جرت مناقشة التحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لتكون نتائجها المعبّرَ الحقيقيَّ عن تطلعات الشعب العراقي.

المشهداني في أربيل

بموازاة ذلك، أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الأول الأحد، زيارة إلى أربيل التقى خلالها، بشكل منفصل، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وتركزت لقاءات أربيل على جهود الوساطة الخاصّة بحلحلة أزمة رواتب موظفي الإقليم، على وفق السياقات القانونية الدستورية، وضرورة أن يتمّ تحييد مسألة رواتب الموظفين، ومحاولة حلها، بعيداً عن الخلافات السياسية، وأن تتم مناقشة الحلول في أجواء ودية بعيداً عن التصعيد السياسي.