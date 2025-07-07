انت الان تتابع خبر السوداني يعزي بوفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تقدم، اليوم الاثنين، بالتعازي في وفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار السيد سامي الأعرجي".

وأضاف ان "السوداني عبر عن بالغ الحزن برحيل شخصية وطنية كانت مثالاً للعطاء في جميع المواقع والمناصب التي شغلها، فضلاً عن إسهامه بالكثير من الإنجازات".

