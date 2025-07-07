اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يعزي بوفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار

0 نشر
0 تبليغ

السوداني يعزي بوفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار

انت الان تتابع خبر السوداني يعزي بوفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تقدم، اليوم الاثنين، بالتعازي في وفاة الرئيس الأسبق للهيأة الوطنية للاستثمار السيد سامي الأعرجي".
وأضاف ان "السوداني عبر عن بالغ الحزن برحيل شخصية وطنية كانت مثالاً للعطاء في جميع المواقع والمناصب التي شغلها، فضلاً عن إسهامه بالكثير من الإنجازات".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا