انت الان تتابع خبر استهداف وتسقيط عمل الحكومة... وخشية من إعادة تدوير السوداني في منصبه بعد الانجازات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عزا نواب ٌ سابقون ومراقبون دوافعَ استهدافِ عملِ حكومةِ رئيسِ الوزراءِ محمد شياع السوداني الى وجودِ جهاتٍ تخشى إعادةَ تدويرِه في منصبِه بعد الانجازاتِ التي حققها وعجز عن تأديتِها رؤساءُ وزراءَ سابقون. وقالوا لمراسلِ السومرية إنه لا ينبغي سحبُ الشارعِ الى مساحاتٍ تسقيطيةٍ لرئيسِ الوزراءِ ومن المفترضِ التفكيرُ بالمصلحةِ العامةِ وليست المصالحِ الجهويةِ والفئوية.