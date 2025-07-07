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اتهامات تلاحق محافظ صلاح الدين... ومخاوف من استغلالِ ميزانية المحافظة

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اتهامات تلاحق محافظ صلاح الدين... ومخاوف من استغلالِ ميزانية المحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - تساءل مواطنون في صلاحِ الدين عن جدوى ترشيحِ المحافظِ لنفسِه في الانتخاباتِ البرلمانيةِ وهو يشغلُ رئيسَ السلطةِ الاداريةِ في المحافظة. وحذر المواطنون من استغلالِ المحافظِ والشخصياتِ النافذةِ لتخصيصاتِ المحافظةِ في الحملاتِ الانتخابيةِ ، مطالبين الجهاتِ الرقابية َ بمتابعةِ الحكومةِ المحليةِ في صلاحِ الدين ومحافظِها الذي انخرط في الانتخاباتِ وذلك خشية ً من تجييرِ الاموالِ وميزانيةِ المحافظةِ لصالحِ حملاتِه الدعائية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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