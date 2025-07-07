انت الان تتابع خبر اتهامات تلاحق محافظ صلاح الدين... ومخاوف من استغلالِ ميزانية المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تساءل مواطنون في صلاحِ الدين عن جدوى ترشيحِ المحافظِ لنفسِه في الانتخاباتِ البرلمانيةِ وهو يشغلُ رئيسَ السلطةِ الاداريةِ في المحافظة. وحذر المواطنون من استغلالِ المحافظِ والشخصياتِ النافذةِ لتخصيصاتِ المحافظةِ في الحملاتِ الانتخابيةِ ، مطالبين الجهاتِ الرقابية َ بمتابعةِ الحكومةِ المحليةِ في صلاحِ الدين ومحافظِها الذي انخرط في الانتخاباتِ وذلك خشية ً من تجييرِ الاموالِ وميزانيةِ المحافظةِ لصالحِ حملاتِه الدعائية .