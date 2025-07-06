انت الان تتابع خبر المشهداني والجنابي يصلان اربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يرافقه رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي وصلا، اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس النواب شاخون عبدالله ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد خالد".

واضاف ان "هذه الزيارة جاءت في إطار التباحث مع القيادات في أربيل حول الملفات المشتركة، وتفعيل العمل بين المركز والاقليم وحل الإشكالات بينهما، فضلًا عن مناقشة ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة".

