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ائتلاف دولة القانون يعلق تحالفه مع تقدم

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ائتلاف دولة القانون يعلق تحالفه مع تقدم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون علي الحافظ الأزيرجاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "انطلاقاً من حرصنا على احترام الاتفاقيات والتفاهمات السياسية، ونظراً لعدم التزام كتلة تقدّم بما تم التوافق عليه في وثيقة تحالف القرار والأعمار، ومضيهم باتجاه خطوات أحادية دون الرجوع إلى شركائهم، فإننا نعلن تعليق تحالفنا معهم في الوقت الراهن".
وأضاف أن تعليق التحالف سيستمر "حتى تتوفر ضمانات حقيقية لاحترام الشراكة والتشاور".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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