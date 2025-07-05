انت الان تتابع خبر المفوضية تكشف حقيقة فتح باب التعديلات واستقبال قوائم جديدة لتسجيل المرشحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365: إن "‏المفوضية أنهت عملية استلام قوائم المرشحين، ولا يوجد أي قرار بإعادة فتح باب التعديلات أو استقبال قوائم جديدة حتى الآن".وأشار الى أن "‏الحديث عن إعادة فتح باب الترشيح في الوقت الحاضر لا أساس له من الصحة، لأن المفوضية تعمل بجدول عمليات ينظم من خلاله عملها واستعداداتها لحدث الانتخابات القادمة".

وأضاف أن "المفوضية وصلت الآن الى مرحلة تدقيق قوائم المرشحين وإرسالها إلى الجهات المعنية وإجراء عملية المصادقة على هذه القوائم وإجراء القرعة لمنح الكيانات الأرقام".

ولفتت الى أن "المفوضية غير معنية بما يتداوله من معلومات غير موثقة مصدرها الإعلام، وملتزمة فقط بالإجراءات القانونية".