انت الان تتابع خبر النزاهة تباشر بالتحقيق في عقود شركة سالم أحمد سعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "باشرت باجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأمريكية سالم أحمد سعيد، المعروف باسم أوميد".

وأضافت ان "اللجنة ستستضيف مدير عام شركة الناقلات النفطية للتحقق من معلومات ووثائق حديثة وصلت إلى اللجنة وتتعلق بأنشطة مثيرة للريبة داخل قطاع النقل النفطي"، موضحة ان "محاور الاستضافة ستركز على عدد من الملفات البارزة من بينها عقود شركة VS Oil Terminal التابعة لسالم سعيد، بشأن استئجار خزانات أرضية في ميناء خور الزبير (الرصيف 41) وتفاصيل كلف الإيجار والعوائد الشهرية ومدى تحقيقها للمصلحة العامة وآلية التعاقد مع الناقلات والخزانات العائمة والشتلات المستأجرة، ودور شركة تسويق النفط (سومو) في هذه العمليات اضافة الى الأسس القانونية للتعاقد مع شركات تابعة لسالم سعيد وشفافية إجراءات البيع والشراء لمادتي النفط الأسود والنفتا وكلف صيانة الناقلات خارج العراق الى جانب شبهات التهريب والتورط في شبكات غير شرعية في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على سالم أحمد سعيد".

وذكرت اللجنة انها "سبق وأن وجهت دعوة رسمية لاستضافة مدير عام شركة الناقلات إلا أن وزارة النفط اعتذرت في حينه عن الحضور بدعوى وجوده في المستشفى".

واكدت "متابعتها عن كثب جميع الأنشطة التي تنفذها الشركات المرتبطة بسالم سعيد ولن تتهاون في استكمال التحقيقات خصوصا تلك التي تنطوي على شبهات تهريب النفط والتلاعب في العقود، حيث ستقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بفتح ملفات مالية وإدارية تفصيلية تتضمن الأسماء والأرقام والمبالغ المدفوعة والمستلمة مع الكشف عن جميع الأطراف التي يثبت تورطها أو تقصيرها في أداء الواجب القانوني والرقابي".

شددت انها "ستطلع الرأي العام على نتائج التحقيق فور اكتمالها الى جانب التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، ضمن إطار الشفافية والمساءلة".

وادناه كتاب طلب لجنة النزاهة النيابية استضافة مدير عام شركة الناقلات النفطية والصادر في 17 حزيران 2025.

إضافة الى كتاب تعذر وزارة النفط عن حضور مدير عام شركة الناقلات النفطية بداعي الرقود في المستشفى، والذي حصلت عليه الخليج 365 من مصادرها الخاصة.