انت الان تتابع خبر السيد الصدر يجدد تأكيده: مقاطعون ومن شاء فليقاطع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في بيان تابعته الخليج 365، "مقاطعون.. من شاء فليقاطع.. ومن شاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلا".

وأضاف "لن يقام الحق ويدفع الباطل الا بتسليم السلاح المنفلت الى الدولة وحل المليشيات وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث الى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وما اخفي اعظم".

وادناه نص بيان السيد الصدر: