انت الان تتابع خبر يستخدم موارد الوزارة بالدعاية الانتخابية.. الكاظمي: طالبنا باستجواب وزير الدفاع والرئاسة رفضت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "بلغتنا شكاوى من قبل منتسبي وزارة الدفاع بدفع مبالغ مقابل عدم الدوام وعلى الوزير ترك الدعاية الانتخابية ومتابعة امور منتسبيه"، مردفاً ان "بعض اللجان الرقابية التشريعية تحقق وتتابع ملفات الفساد لكنها تستخدمها لابتزاز الوزير او المسؤول لأغراض شخصية".

وبين، أنه "طالبنا رئاسة البرلمان باستجواب وزير الدفاع حول منظومات الدفاع الجوي ورفضت، والوزير الان يستخدم موارد الوزارة بالدعاية الانتخابية، وعلى المفوضية ايضاً التشديد بمسألة المراقبة لبيع وشراء البطاقات واستخدام الموارد لأسناد المناصب من قبل بعض المتنفذين".

وطالب الكاظمي، "الحكومة بتنويع استيراد الاسلحة من دول مختلفة دون موافقة الولايات المتحدة، لأنها ضد مصالحها الشخصية وقد تخلق مشاكل للقضاء لتخريب الصفقات".