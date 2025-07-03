انت الان تتابع خبر العراق ولبنان يؤكدان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

ورحب رئيس الجمهورية اللبنانية برئيس البعثة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة في لبنان، مؤكداً على التعاون في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وفق البيان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد رغبة القيادة في البلدين بتعزيز العلاقات العراقية – اللبنانية وتطويرها في مختلف المجالات، ترجمةً لما تم بحثه خلال زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى بغداد، ولقاءاته التي عقدت مع كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على العراق ولبنان، وعلى المنطقة ككل.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان حرصهما على بذل كافة الجهود الممكنة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها نحو الافضل.