انت الان تتابع خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم سعيد" بتهمة تهريب النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة الأمريكية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، نعلن اليوم عن اتخاذ إجراءات ضد شبكات شاركت في نقل وشراء نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات، حيث ذهب جزء من عائدات هذا النفط إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضافت "من بين الكيانات التي شملتها العقوبات اليوم، شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، والتي حققت أرباحاً من تهريب النفط الإيراني بعد تمويهه أو خلطه بالنفط العراقي".

وتابعت أن "الخزانة فرضت عقوبات على عدد من السفن التي شاركت في عمليات نقل سرية للنفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغط على ما يُعرف بأسطول الظل الإيراني".

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن "وزارة الخزانة ستواصل استهداف مصادر الإيرادات الإيرانية، وتكثيف الضغط الاقتصادي لقطع وصول النظام إلى الموارد المالية".

وأشار موقع الوزارة الأمريكية إلى أن "هذه الخطوة تأتي بموجب الأمر التنفيذي 13902 الذي يستهدف العاملين في قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعي النفط والبتروكيماويات، وكذلك بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب وفق الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة".

ولفت إلى أن "هذه العقوبات تمثل الجولة الثامنة التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ إصدار الرئيس المذكّرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي أطلقت حملة “الضغط الأقصى” على إيران".