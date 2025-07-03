انت الان تتابع خبر زيدان يستقبل المسعودي ويشيد بتكرار فوز بعثة الحج العراقية بجائزة "لبيتم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فائق زيدان استقبل اليوم الخميس رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي وعدد من الوكلاء والمدراء العامين في الهيئة".



وأشاد المجلس خلال اللقاء بـ"جهود هيئة الحج وفوزها خلال العام الحالي 2025 بجائزة لبيتم الكبرى للعام الثالث على التوالي كأعلى بعثة حج اسلامية تقييما للمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1446 هجرية، وقدم رئيس المجلس هدية تذكارية للهيئة بهذه المناسبة".