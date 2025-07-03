انت الان تتابع خبر قيادي بالحكمة: تأجيل الانتخابات خطر والسلاح خارج اطار الدولة مضر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فدعم خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، "السلاح خارج اطار الدولة هو مضر وغير شرعي، وخطاب المرجعية واضح".

وأضاف القيادي في تيار الحكمة أن "اشرف سلاح خارج اطار الدولة هو المقاومة".

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال فدعم "تأجيل الانتخابات خطر جدا وقد ندخل في فوضى".

وصوت مجلس الوزراء، في (9 نيسان 2025) على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.