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قيادي بالحكمة: تأجيل الانتخابات خطر والسلاح خارج اطار الدولة مضر

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قيادي بالحكمة: تأجيل الانتخابات خطر والسلاح خارج اطار الدولة مضر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال فدعم خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، "السلاح خارج اطار الدولة هو مضر وغير شرعي، وخطاب المرجعية واضح".

 

وأضاف القيادي في تيار الحكمة أن "اشرف سلاح خارج اطار الدولة هو المقاومة".

 

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال فدعم "تأجيل الانتخابات خطر جدا وقد ندخل في فوضى".

 

وصوت مجلس الوزراء، في (9 نيسان 2025) على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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