انت الان تتابع خبر كردستان يناقش نتائج "اجتماعات بغداد" ويوجه دعوة للحكومة الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، انه "في المحور الرئيسي للاجتماع، عُرضت نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية، وخصصت لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو)، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان".وأكد أن "إقليم كردستان قد أوفى بجميع التزاماته ونفذ ما يفوقها، مبدياً في الوقت نفسه مرونة تامة لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو) وإيداع إيرادات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، وأشار المجلس إلى أن إقليم كردستان والشركات النفطية أبدوا استعداداً كاملاً للتعاون مع الحكومة الاتحادية لتصدير النفط، وذلك لقطع الطريق على كل الحجج والذرائع التي تستخدمها بغداد للامتناع عن إرسال رواتب المتقاضين في الإقليم".

وشدد الاجتماع على أن "جميع الأطراف تنتظر الآن قرار الحكومة الاتحادية بالمصادقة على التفاهم المشترك الذي أُبرم بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية، بحضور ممثلي الشركات النفطية، وباستئناف عملية تصدير النفط، لن يبقى لدى وزارة المالية الاتحادية أي مسوغ لعدم صرف المستحقات المالية للإقليم، ولا سيّما مع تنفيذ جميع المسائل المتعلقة بقوائم الرواتب، والرقم الوظيفي، وميزان المراجعة الشهري، والتدقيق المشترك من قِبل ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، إضافة إلى توطين رواتب الإقليم وإرسال نسبة الخزينة الاتحادية من الإيرادات المحلية للإقليم، وفي ضوء استمرار حكومة كردستان في تنفيذ هذه الالتزامات، يتحتم على بغداد وضع حد لسياسة حرمان مواطني الاقليم من رواتبهم، التي تُعد حقاً طبيعياً وقانونياً ودستورياً لهم، ولا يجوز مطلقاً حرمانهم من حقوقهم تحت أي ذريعة كانت، وفقاً لجميع القوانين والأنظمة".

