الزهوان يهنئ القاضي منذر إبراهيم لرئاسته المحكمة الاتحادية ويشيد برئيس مجلس القضاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزهوان في بيان، انه "يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القاضي منذر إبراهيم الشاوي بمناسبة تسنّمه منصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الوطنية الجليلة".وأضاف، "إذ نبارك هذه الخطوة المهمة في مسيرة السلطة القضائية، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بقدرة القضاء العراقي على أداء دوره الدستوري بكل نزاهة واستقلال، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد".

واعتبر، ان "المحكمة الاتحادية تمثّل الركيزة الأهم في صون الدستور وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ونأمل أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التماسك المؤسسي وترسيخ العدالة، بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ مصالح الشعب العراقي".

وقبل يومين، أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365 إن "الرئاسة أصدرت مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا".

ويوم الأحد، أعلن مجلس القضاء الأعلى، احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين".

ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.

وقبل ترشيحه لرئاسة المحكمة الاتحادية، تولى حسين منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.