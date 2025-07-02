انت الان تتابع خبر مطالبات نيابية بمراعاة ظروف الطلبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو اللجنة، النائب زيتون الدليمي، إن "لجنة التربية تتابع سنويًا عملية وضع الأسئلة الامتحانية للصف السادس الإعدادي، وتُشدد باستمرار على ضرورة أن تكون من داخل المنهاج الدراسي، بعيدًا عن التعقيد أو طرح أسئلة خارجة عن المقرر".‏‏وأضافت، أن "الطالب العراقي يواجه ظروفًا استثنائية وصعبة، منها ما يتعلق بالبنى التحتية للمدارس، إذ ما زال العديد منها من الكرفانات أو الطين، فضلًا عن ضعف الخدمات الأساسية، مما يستدعي مراعاة واقعه أثناء إعداد الأسئلة".

‏‏وأشارت الدليمي، إلى أن "اللجنة تراقب أداء وزارة التربية في هذا المجال، ووجّهت مرارًا بضرورة إعطاء الفرص الحقيقية للطلبة، خاصة مع ملاحظات عديدة وصلت بشأن صعوبة بعض الأسئلة، لاسيما في مادتي الكيمياء والرياضيات، رغم كونها من داخل المنهج".

‏وختمت بالقول: إن "المرحلة الحالية تحتاج إلى تفهّم حقيقي لوضع الطالب، مع العمل على تحسين واقع التعليم تدريجيًا، بما يضمن العدالة في التقييم وتحقيق مخرجات تعليمية منصفة".