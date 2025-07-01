انت الان تتابع خبر عبر السومرية.. المفوضية: عقوبة مخالفي نظام الدعاية الانتخابية تصل إلى الاستبعاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للسومرية نيوز، إن "تسليم البطاقات الانتخابية إلى المواطنين الجدد سيتم في شهر أيلول المقبل"، مشيرا إلى أن "جميع المواد اللوجستية ستصل في منتصف شهر تموز الحالي، ومنها أجهزة الاقتراع، وهي عصب العملية الانتخابية، بعد تحديثها من ناحية البصمة وعدم ظهورها لبعض المواطنين، فضلًا عن أجهزة الكاميرات لأخذ صور شخصية لمن لا تظهر بصماتهم".وتابع أن "نسبة التسجيل والتحديث بلغت مليونين و155 ألف ناخب لغاية الـ 20 من حزيران الماضي"، لافتا إلى أن "نسبة التحديث الحالية هي الأعلى في تاريخ مفوضية الانتخابات، مما سيرفع نسبة المشاركة إلى أكثر من 10%".

وأضاف: "نحذر جميع المرشحين للانتخابات من الإعلان المبكر عن أرقام وأسماء قوائمهم قبل المصادقة الرسمية من مجلس المفوضين"، مؤكدا أن "عقوبات المخالفين تصل إلى الاستبعاد من السباق الانتخابي".

وأردف أن "اللجنة الأمنية باشرت بإعداد الخطة الأمنية، التي تتكوّن من لجان إدارية وأمنية وأمن سيبراني، فضلًا عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة ورصد الخروقات"، مبينًا أن "الرصد سيتم من قِبل الفرق الإعلامية في المحافظات، والتي يبلغ عددها 19 لجنة فرعية ستعمل على رصد واستلام الشكاوى ضد المخالفين".