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رسالة إيرانية الى العراق تتناول أوضاع المنطقة

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رسالة إيرانية الى العراق تتناول أوضاع المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وسلّم السفير الإيراني بحسب البيان "خلال اللقاء رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".

كما تم التطرق إلى تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وانعكاساته على الأمن الإقليمي، وجرى خلال اللقاء كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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