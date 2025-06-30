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لجنة برلمانية: جهة مجهولة قسمت 5 دوانم تابعة لزوجة "عبد حمود" وباعتها

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لجنة برلمانية: جهة مجهولة قسمت 5 دوانم تابعة لزوجة "عبد حمود" وباعتها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكثير من السياسيين لديهم جنسيتان وسفاراتهم تدافع عنهم"، مبيناً ان "هناك عقارات تابعة للدولة في بعض المحافظات بيعت ب17 مليون فقط، وشركات لا تمتلك 6 ملايين دينار عراقي احيلت لها مشاريع ب600 مليون".

واكد ان "هناك شركات بريطانية تعمل في العراق وهي واجهة لمافيات وجهات سياسية واحزاب"، مستدركاً: "هناك اراض تحال الى مقاولين بشكل حصري وبالمبالغ التي يريدونها".

واستطرد بالقول: "هناك خمسة دوانم تابعة لزوجة عبد حمود الذي كان يعمل بالنظام السابق قسمت وبيعت من جهة مجهولة"، مختتماً ان "هناك تلاعباً كبيراً وخطيراً في ملف عقارات الدولة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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