انت الان تتابع خبر الشكر للسيد السيستاني "أولًا".. القنصل الإيراني في النجف يشرح للصحفيين كواليس المعركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القنصل الإيراني في النجف سعيد سيدين، لوسائل اعلام محلية، خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية: "نشكر كل القوى السياسية لوقوفها مع إيران وكذلك الحشد الشعبي".واكد ان "الشكر اولا للسيد السيستاني المرجع الأعلى على مواقفه الرشيدة وتضامنه مع الجمهورية وقادتها، وعلى بياناته التي اعلن من خلالها التضامن مع ايران واستنكار العدوان الصهيوني"، مضيفا: "أطال الله عمر السيدين السيستاني وخامنئي".

وفي حديثه عن تفاصيل ما جرى، أشار الى انه "تم تعديل وتبديل الشخصيات المستهدفة بالاغتيال سريعا بعد العدوان الصهيوني"، معتبرا ان "هذا جعل الصهاينة يلوذون بسرعة لاسيادهم الامريكان وهذا دليل على فشل عدوانهم".

وأكد أن "أمريكا هي من طلبت التوسط لوقف اطلاق النار".

