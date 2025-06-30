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الشكر للسيد السيستاني "أولًا".. القنصل الإيراني في النجف يشرح للصحفيين كواليس المعركة

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الشكر للسيد السيستاني "أولًا".. القنصل الإيراني في النجف يشرح للصحفيين كواليس المعركة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال القنصل الإيراني في النجف سعيد سيدين، لوسائل اعلام محلية، خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية: "نشكر كل القوى السياسية لوقوفها مع إيران وكذلك الحشد الشعبي".

واكد ان "الشكر اولا للسيد السيستاني المرجع الأعلى على مواقفه الرشيدة وتضامنه مع الجمهورية وقادتها، وعلى بياناته التي اعلن من خلالها التضامن مع ايران واستنكار العدوان الصهيوني"، مضيفا: "أطال الله عمر السيدين السيستاني وخامنئي".

وفي حديثه عن تفاصيل ما جرى، أشار الى انه "تم تعديل وتبديل الشخصيات المستهدفة بالاغتيال سريعا بعد العدوان الصهيوني"، معتبرا ان "هذا جعل الصهاينة يلوذون بسرعة لاسيادهم الامريكان وهذا دليل على فشل عدوانهم".

وأكد أن "أمريكا هي من طلبت التوسط لوقف اطلاق النار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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